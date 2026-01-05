AJet’ten 2025’te güçlü performans

İlk uçuşunu 31 Mart 2024’te gerçekleştiren AJet, ikinci faaliyet yılı olan 2025’te operasyonel performansı, hızlı uluslararası açılımı ve filo yatırımlarıyla dikkat çekici bir büyüme ortaya koydu. Kısa sürede düşük maliyetli hava yolu segmentinde güçlü bir oyuncu haline gelen AJet, 2026 hedefleriyle hem kapasitesini hem de küresel erişimini önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor.

23 MİLYON YOLCU TAŞIDI

AJet, 2025 yılında iç ve dış hatlarda toplam 23 milyon yolcu taşıdı. Bu yolcuların 15 milyonu yurt içi, 8 milyonu ise dış hat seferlerinden oluştu. Operasyonel verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar sayesinde havacılıkta en kritik göstergelerden biri olan zamanında kalkış performansı (OTP) yüzde 80 seviyesine ulaştı. Bu oran, Eurocontrol bölgesi ortalamasının üzerinde bir performans olarak öne çıktı. Şirket, uçuş emniyetini ve operasyonel sürekliliği merkeze alan yaklaşımıyla yoğun operasyon temposuna rağmen istikrarlı bir hizmet sundu. İki ana merkez olan İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanları’ndan yürütülen operasyonlar, AJet’in iç ve dış hatlardaki büyümesini destekleyen temel unsurlar oldu.

1 YILDA 20 YENİ DIŞ HAT

2025 yılında dış hatlarda büyümeyi stratejik öncelik olarak belirleyen AJet, Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’da 20 yeni hat açtı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cezayir, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Stokholm, Cenevre, Şam, Halep, Nahçıvan/Gence, Süleymaniye, Beyrut ve Prag uçuşları başlatıldı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise Barselona, Madrid, Tiflis, Erbil, Kahire, Şam ve Bağdat hatları devreye alındı. Bu genişlemeyle birlikte AJet, 2025 yılı sonu itibarıyla 34 ülkede 59 dış hat ve 41 iç hat olmak üzere toplam 100 noktaya uçan bir hava yolu konumuna ulaştı. Açılan yeni hatlar, AJet’in bölgesel bir oyuncudan uluslararası ölçekte rekabet eden bir marka haline gelmesinde belirleyici rol oynadı.

GENÇLEŞEN FİLO, YERLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR

AJet filosunda 2025 itibarıyla operasyonlara katılan 90’a yakın uçak bulunuyor. Şirket, filosunu gençleştirmek ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla 2025 yılında 10 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını envanterine kattı. Yeni nesil uçaklar, Türk Hava Yolları iştiraki TCI tarafından üretilen yerli ve milli “Miligram” koltuklarla donatıldı ve ağustos ayı itibarıyla tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı. Teknolojik yatırımlarını da sürdüren AJet, Türksat ile yapılan anlaşma kapsamında uçaklarda yüksek hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya geldi. Bu adım, yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik önemli yatırımlar arasında yer aldı.

ULUSLARARASI SERTİFİKALARLA GÜVEN VE KALİTE TESCİLİ

Uçuş emniyetini tüm operasyonlarının merkezine alan AJet, henüz ikinci yılını doldurmadan IOSA (IATA Operational Safety Audit) denetiminden başarıyla geçerek sertifika aldı. Bu başarı, AJet’in emniyet, güvenlik ve operasyonel disiplin alanındaki yetkinliğini uluslararası ölçekte tescilledi. IOSA sertifikasının ardından şirketin IATA üyeliği süreci de başlatıldı.

Bunun yanı sıra AJet; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak kurumsal yapısını güçlendirdi. Daha önce alınan ISO 9001 belgesiyle birlikte AJet, kalite, sürdürülebilirlik ve çalışan güvenliği alanlarında uluslararası standartlara uyum sağladı.

APEX’TEN İKİNCİ KEZ DÖRT YILDIZ ALDI

AJet, Hava Yolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ikinci kez “Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Hava Yolu” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, AJet’in hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti alanındaki performansını küresel ölçekte tescilledi.

2026’da hedef daha büyük filo daha geniş ağ

AJet, 2026 yılı için iddialı bir büyüme planı ortaya koydu. Buna göre filonun 107 uçağa çıkarılması hedefleniyor. Bu artışla birlikte filonun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşması planlanıyor. Uçuş ağında da önemli bir genişleme öngörülüyor. 2026 yılında İstanbul’dan 15, Ankara’dan 8 olmak üzere toplam 23 yeni dış hat açılması planlanıyor. Bu adımla AJet, 2026’da 37 ülkede 108 noktaya, 2033 yılında ise 56 ülkede 199 noktaya sefer düzenleyen bir hava yolu olmayı hedefliyor.

Bodrum üçüncü merkez oluyor