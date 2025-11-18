AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni bir sonbahar kampanyası duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzde 30’a varan indirimli biletler 18 Kasım 2025 saat 11.00’den 20 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar sadece AJet resmi web sitesi ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Peki Ajet’in ucuz uçak bileti kampanyası hangi şehirlerde geçerli?
AJet’in duyurduğu yeni kampanya kapsamında, yurt içi seyahatlerini planlayanlar için indirimli koltuklar satışa sunuldu. Bugün satışa çıkan ve 20 Kasım gün sonuna kadar satışı devam edecek olan biletler, 2 Şubat–15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü olan seyahatlerde kullanılabilecek.
AJET UÇAK BİLETİ KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 18 Kasım 2025 11:00’da satışa sunuldu. Kampanya ücretleri 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Biletleme Tarihleri: 18 – 20 Kasım 2025
Uçuş Tarihleri: 2 Şubat – 15 Mart 2026
AJET UCUZ UÇAK BİLETİ ŞARTLARI
- Biletler %30 indirimle sunulacaktır.
- Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 18 Kasım 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.
- 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya, Salı, Çarşamba, Perşembe günü gerçekleştirilecek tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)
- Kampanya kapsamında bilet fiyatları uçuş arama sayfasında indirimli olarak gelmektedir. Ücret detaylarında indirim kırılımı görülebilir.
- İndirim tek yön üzerinden hesaplanmaktadır. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.
- İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
- Kampanya süresince satın alınacak Flex ve Premium paket seçimleri %30 indirimle sunulacaktır.
- Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde, ilgili paket ve ücret sınıfının iptal ve iade kuralları geçerli olacaktır.
- İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
- Kampanyada sunulan indirime vergi dahil değildir.
- Yalnızca AJet Mobil’de geçerlidir. Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez. AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar. AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.