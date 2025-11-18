Türk Hava Yolları, düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor. THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 25 Kasım'a kadar bilet satın alması gerekiyor. Peki, THY bilet nasıl, nereden alınır? İşte, Türk Hava Yolları uçak bileti kampanyası geçerli uçuş seferleri.

1 /4 THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek. Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek. İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

2 /4 Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş kampanyası düzenledi. THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 25 Kasım'a kadar bilet satın alması gerekiyor.

3 /4 Yolcular, bu biletlerle 12 Ocak-5 Haziran 2026'da Sofya ve Varna’ya 119, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139, Budapeşte’ye 159, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek. Kampanya kapsamında, 12 Ocak-30 Nisan 2026'da ise Tiflis’e 119, Batum’a 129, Bakü’ye 159 dolardan başlayan bilet fiyatları geçerli olacak.