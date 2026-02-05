Yüksekova’da kuduz alarmı: Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı

Aşılama çalışmaları çevre köylerdeki sahipli hayvanlar ve çoban köpekleri titizlikle aşılanıyor. Köy sakinlerine hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında eğitim veriliyor. Yetkililer, yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahipsiz veya şüpheli hareketler sergileyen hayvanlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bir temas durumunda ya da şüpheli vakalarda, vakit kaybetmeden ilgili birimlere haber verilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.



