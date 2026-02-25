Uyuşturucu kullandığını kabul eden oyuncu dizi kadrosundan çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarıldı.

TRT 1, uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayırarak, oyuncunun başrolünü üstlendiği dizideki görevine son verdi. Hacıoğlu’nun canlandırdığı İskender karakteri için yeni bir isimle anlaşılması beklenirken, dizinin bu haftaya ait fragmanının yayınlanmaması dikkat çekti.