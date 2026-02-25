Yeni Şafak
Uyuşturucu kullandığını kabul eden oyuncu dizi kadrosundan çıkarıldı

Uyuşturucu kullandığını kabul eden oyuncu dizi kadrosundan çıkarıldı

11:2225/02/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Başrolünü üstlendiği dizinin kadrosundan çıkarıldı
Başrolünü üstlendiği dizinin kadrosundan çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından madde kullandığını itiraf eden oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide görevine son verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarıldı.

Yerine yeni oyuncu aranıyor

TRT 1, uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayırarak, oyuncunun başrolünü üstlendiği dizideki görevine son verdi. Hacıoğlu’nun canlandırdığı İskender karakteri için yeni bir isimle anlaşılması beklenirken, dizinin bu haftaya ait fragmanının yayınlanmaması dikkat çekti.




