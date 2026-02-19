Yeni Şafak
Gözaltı süreci uzayan İsmail Hacıoğlu yüzünden dizi seti durdu: Tüm ekip evlerine gönderildi

19/02/2026, Perşembe
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve evinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilmişti. Gözaltı sürecinin uzaması üzerine dizi seti durdu ve aksayan çekimlerin ardından ekip, Ayvalık'ta beklemek yerine evlerine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun işlemleri, dizi setinde de aksamalara yol açtı.

AYVALIK'TAN APAR TOPAR İSTANBUL'A GETİRİLDİ

17 Şubat Pazartesi gecesi saat 03.00 civarında, dizi çekimi için bulunduğu Ayvalık'taki evine yapılan baskınla gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, daha sonra İstanbul Küçükçekmece Narkotik Büro'ya götürüldü.

DİZİ SETİNİN PLANLARI DA AKSADI

Hacıoğlu hakkında henüz bir karar çıkmazken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi seti de aksadı ve sette tüm iş planları değişti. 

BAŞROLSÜZ TÜM PLANLAR ÇEKİLDİ

Ünlü oyuncu hakkında gözaltı kararı devam ederken, dizi ekibi Hacıoğlu'nun yer almadığı sahneleri çekti.

HER ŞEY TEST SONUÇLARINDAN SONRA BELLİ OLACAK

Ancak Hacıoğlu ile ilgili belirsizlik sürünce çekimler ilerleyemedi ve dizi seti tamamen durdurularak ekip, Ayvalık'ta beklemek yerine evlerine döndü.

Şimdilik iki haftalık stok bölümü bulunan dizide, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ve test sonuçları, dizinin gidişatını tamamen değiştireceği için yapım ekibi bekleme kararı aldı.

#İsmail Hacıoğlu
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Dizi
