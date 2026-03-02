Zehir tacirlerine geçit yok: 57 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının ve ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki adres ile Yalova'da tıra eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir zanlıyı yakaladı.

Adres ve araçta yapılan aramalarda 57 kilo 800 gram uyuşturucu, 450 mermi ile 30 otomobil parçası ele geçirildi.