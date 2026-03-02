Yeni Şafak
Zehir tacirlerine geçit yok: 57 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

09:392/03/2026, Pazartesi
AA
İstanbul ile Yalova'da büyük operasyon.
İstanbul ile Yalova'da düzenlenen operasyonda 57 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının ve ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki adres ile Yalova'da tıra eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir zanlıyı yakaladı.

Adres ve araçta yapılan aramalarda 57 kilo 800 gram uyuşturucu, 450 mermi ile 30 otomobil parçası ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.



