Gümrükler Muhafaza ekiplerinden dev operasyon: 484 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin öncelikli hedef olarak belirlendiği, Gümrükler Muhafaza Teşkilatının, kararlı mücadelesini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.
Bu kapsamda, birimlerce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bu uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, olaylarla ilgili Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde, soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.