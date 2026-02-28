Yeni Şafak
Avcılar'da narkotik operasyonu: 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Avcılar'da narkotik operasyonu: 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

15:4328/02/2026, Cumartesi
DHA
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 48 kilo 100 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Dün berlilenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 48 kilo 100 gram uyuşturucu eyle geçirildi.

Şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.


#Avcılar
#uyuşturucu
#operasyon
