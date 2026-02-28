Züber'in sahiplerinin uyuşturucu test sonucu belli oldu

“Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır. Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir. Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”