Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Züber'in sahiplerinin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Züber'in sahiplerinin uyuşturucu test sonucu belli oldu

11:3728/02/2026, samedi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Murathan Kurt- Nailcan Kurt
Murathan Kurt- Nailcan Kurt

Züber, Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen adli sürece ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Züber Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ile Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt'un uyuşturucu test sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Züber, Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen adli sürece ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır. Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir. Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”



#züber
#uyuşturucu
#test
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI 2026: TÜİK Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?