Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da 19 kaçak tabanca ele geçirildi

İstanbul’da 19 kaçak tabanca ele geçirildi

08:512/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda kurusıkıdan çevirme, 5’i kurusıkı olmak üzere 18 tabanca, 5 namlu, söz konusu silahlara ait 19 şarjör ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda kurusıkıdan çevirme, 5’i kurusıkı olmak üzere 18 tabanca, 5 namlu, söz konusu silahlara ait 19 şarjör ele geçirildi.

İstanbul’da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 5’i kurusıkı toplam 19 silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa ilçesinde istihbari çalışmalarda bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi. Saha ve teknik çalışmalarda yakın takibe alınana Y.Ç.T.(31) adlı şüpheli, dün sokak üzerinde durduruldu. Zanlının üzerinde yapılan üst aramasında ilk etapta 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda kurusıkıdan çevirme, 5’i kurusıkı olmak üzere 18 tabanca, 5 namlu, söz konusu silahlara ait 19 şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi yerleşkesine götürüldü. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

#İstanbul
#Tabanca
#Vatan Caddesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 başvuruları için son gün: İşte üniversite sınavı tarihi, başvuru ücreti ve sonuç takvimi