İstanbul’da 19 kaçak tabanca ele geçirildi

Gaziosmanpaşa ilçesinde istihbari çalışmalarda bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi. Saha ve teknik çalışmalarda yakın takibe alınana Y.Ç.T.(31) adlı şüpheli, dün sokak üzerinde durduruldu. Zanlının üzerinde yapılan üst aramasında ilk etapta 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda kurusıkıdan çevirme, 5’i kurusıkı olmak üzere 18 tabanca, 5 namlu, söz konusu silahlara ait 19 şarjör ele geçirildi.