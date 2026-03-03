Yeni Şafak
Muğla merkezli tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Muğla merkezli tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

15:223/03/2026, Salı
Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ilçede tefecilik yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1'inin de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.




