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Frig Vadisi'nda milattan önce yapılan doğal buzdolabı: Görenleri hayrete düşürüyor

Bu da milattan önce yapılan doğal buzdolabı: Görenleri hayrete düşürüyor

Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar kısmında kalan ve binlerce yıllık geçmişe sahip kayalara oyulan mağaralardaki doğal buzdolabı, görenleri hayrete düşürüyor. Friglerin M.Ö. yiyecek ve içeceklerini saklamak için yaptıkları ve doğal bir buzdolabına benzeyen oyuğu bugünkü kiler gibi de kullanarak tahıllarını sakladıklarına inanılıyor.

Haber Merkezi İHA

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi birçok gizemi barındırmaya devam ediyor. M.Ö. 12 ve 7. yüzyıllarda Orta Anadolu’nun batısına egemen olan Frigler, kayalara oydukları yapılar ile tanınıyor. Kayalar içerisine oydukları yerleşim yerlerinde merdiven, pencere gibi detayların düşünülmesi ise Frigleri daha ilginç kılıyor.

İHA

Friglerin yaşadığı İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Çukurca mevkiinde halk arasında '40 Merdivenlik Kayalıklar' olarak bilinen bölgede yer alan bir mağaranın zeminine yapılan yaklaşık 1x1,5 metre ebadında ve 1,5 metre yüksekliğindeki oyuk adeta doğal bir buzdolabını anımsatıyor.

Friglerin M.Ö. yiyecek ve içeceklerini saklamak için yaptıkları ve doğal bir buzdolabına benzeyen oyuğu bugünkü kiler gibi de kullanarak tahıllarını sakladıklarına inanılıyor.

İHA

"Herkesin gelip görmesini istiyoruz"

Beyköy köyü Muhtarı Ahmet Devrim, bölgeye daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Mağralarda birçok gizemin olduğunu savunan Devrim, bölgenin turizme daha fazla kazandırılması gerektiğini söyledi.

İHA

Frig Vadisi’ni herkesin gelip görmesi gerektiğini aktaran Devrim, "Mağaranın içinde o güne ait malzemelerin çürümemesi için doğal buzdolabına benzer bir oyuk var. Havalandırması ve merdivenleri var. O dönemki bir yerleşim bölgesi burası. Herkesin gelip görmesini istiyoruz, daha bilinmeyen birçok yer var" diye konuştu.

Frigya'daki
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Eskişehir, Kütahya, Ankara ile Afyonkarahisar'da geniş bir coğrafyada yer alan eski yerleşim yeri Frigya, 3 bin yıllık tarihin yanı sıra yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşan tüf kayaç yapısındaki peri bacaları, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle göz dolduruyor.
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Doğal bir açık hava müzesi görünümündeki tarihi Frig Vadisi, sit alanı olmasının yanı sıra 2015 yılından itibaren de UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
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Frigya'nın 'Göynüş Vadisi' kısmında yer alan ve 'kral yolu' olarak da bilinen derin tekerlek izlerinin bulunduğu güzergah, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 1994 yılında tescillendi.
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Bölgede tüf kayalıklarda oluşan ve ticaret yolu olarak kullanıldığı tahmin edilen izlerinin bulunduğu Antik Yol, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yoluna kadar ulaşıyor.
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Kayaç üzerinde en yüksek noktası 2 metreyi bulan tekerleklerin aşındırmasıyla oluşan kral yolundaki izler, Frigya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyadaki bazı jeolog, arkeolog ve sanat tarihçilerinin de ilgisini çekiyor.
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Rus bilim adamı ve jeolog Alexander Koltypin'in, Frig Vadisi'ndeki tekerlek izlerinin burada 12-14 milyon yıl önce yaşayan üstün zekalı bir ırka ait olabileceği iddiaları dünya medyasında merak uyandırmıştı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, tarihi Frig Vadisi'nde yer alan bölgede Kral Yolu olarak da bilinen izleri Kültür ve Turizm Bakanlığının 1994 yılında Antik Yol olarak tescillediğini söyledi.
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Frigya'da farklı tarihlerde arkeolojik ve jeolojik bilimsel çalışmaların yapıldığını belirten Tanır, Dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkemizdeki pek çok arkeolog, jeolog ve sanat tarihçileri Frig Vadisi'ne gelerek incelemelerde bulunuyor. Gerçekten bölgenin kayaç yapısı ve tarihi dokusu merak uyandırıyor. İlerleyen yıllarda da bu çevredeki araştırmalar daha da derinleştirilerek başka verilere de ulaşmak mümkün olabilecektir. değerlendirmesinde bulundu.
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Ticari anlamda etkin bir güzergah<br><br> Frig Vadisi'ndeki kaya yerleşimlerinin Hititler, Frigler ve Roma dönemlerinden izler taşıdığını dile getiren Tanır, şunları belirtti:
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Tarihte Frigya'da, M.Ö. 1200 ile 700 yılları arasında Hititlerin, M.Ö. 7. yüzyılda Friglerin hakimiyet sürdüğünü biliyoruz. Bu alanın özelliklerinden dolayı 2015 UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'ne girmiştir. Son dönemde de turizm açısından da bir çekim merkezi olmaya başlamıştır. Kapadokya gibi Frigya'nın da pek çok noktasında kaya yerleşimlerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle de Kayıhan beldesi (Göynüş) bölgesinde yer alan 'Antik Yol' da önemli bir nokta. Afyonkarahisar bugün olduğu gibi tarihsel süreçte de Frigya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları dönemlerinde kavşak bir konumda olmuştur. Frigler zamanında bu yol, ticari anlamda etkin bir güzergah olduğunu bağlantı yollarıyla da Eskişehir ve Kütahya'ya kadar uzandığını görüyoruz.
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14 milyon yıl önce insanların yaşamış olması çok mantıklı görünmüyor<br><br> Tanır, ellerindeki verilere göre, Frigya yolundaki alana jeolojik açıdan bakıldığında alt paleosen dönemine tarihlendiğini ve kayaç yapısının 12-14 milyon yıl önce oluştuğunu anlattı.
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Antik Yol'daki derin izlerin, zamanla kullanıldıkça tekerlekler tarafından aşındırılarak oluştuğunun düşünüldüğünü aktaran Tanır, Kültür ve Turizm Bakanlığının Anadolu'da yaptığı çalışmalarda Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Frigya'da, üzerinden geçen tekerleklerden oluştuğu düşünülen izlere bakılarak iddia edilen, '14 milyon yıl önce insanların yaşadığı' iddiası çok mantıklı görünmüyor. Bilimsel veriler de bunu doğrulamıyor. Frigya'daki bu izler üzerinde araştırma yapan Rus jeolog Alexander Koltpyn'in de iddia ettiği '14 milyonluk izler' ile 'zeki insanlar yaşamış' savlarının temelde çok doğrulanmadığını görüyoruz sözlerine yer verdi.
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Title
Frigya'daki "Antik Yol"un gizemli izleri jeolog ve arkeologların dikkatini çekiyor
Tarihi Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki uzantılarında yer alan "Antik Yol", jeolojik yapısı ile 2 metre yüksekliğindeki gizemli tekerlek izleriyle dünya ülkelerinin dikkatini çekiyor.

Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor
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Frigya'da 'kış manzarası' Frig Vadisi'nin önemli bölümünün yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Döğer beldesi ile Bayramaliler, Üçlerkayası, Demirli ve Ayazini köylerinde, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık Frigya beyaza büründü.
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Doğal güzellikler arasındaki 506 kilometrelik yürüyüş yoluyla da dikkati çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından adeta beyaz gelinlik giydi.
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Etkileyici görüntülerin oluştuğu vadi, kış manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.
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İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, yaptığı açıklamada, tarihi Frigya'nın önemli bir kısmının yer aldığı ilçenin, 3 yıldır bölgeye yapılan yatırımlarla alternatif turizmin gözde mekanı olduğunu söyledi.
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Frigya'nın her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu belirten Doğanoğlu, Vadide, 3 bin yıllık tarihi mekanlar, oyma kaya mezarları, ören yerleri ve Emre Gölü bulunuyor. Turizm açısından Emre Gölü, Afyonkarahisar açısından çok önemli bir yere sahip dedi.
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Doğanoğlu, kar yağışı sonrası Frigya'da harika manzaraların oluştuğunu dile getirerek, Frig Vadisi'ndeki tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları karla kaplandı. Ortaya harika manzaralar çıktığını görüyoruz. Bölgede oluşan eşsiz görsel şölene doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz ifadelerini kullandı.
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Emre Gölü Sosyal Tesisleri işletmecisi Mustafa Gökmen de Frig Vadisi'nin, Türkiye'nin ikinci Kapadokyası olduğunu vurguladı.
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Frigya'nın doğal güzelliklerine dikkati çeken Gökmen, şunları kaydetti:
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Buranın 4 mevsim ayrı güzelliği var. Yazı ve baharı ayrı güzel. Kış ayının güzelliği ise çok farklı. Üç gündür bölgemiz çok iyi kar yağışı alıyor. Kar yağışı Frigya'ya ayrı bir hava ve görsellik kattı. Peribacaları ve tarihi mekanlar adeta beyaz gelinliğini giydi. Emre Gölü de buz tutmuş durumda. Bu muhteşem atmosfere doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını davet ediyoruz.
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Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor
Alternatif turizmin cazibe merkezi olarak nitelendirilen Frig Vadisi'nin tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.


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