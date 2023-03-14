Fuat Oktay: Tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Fuat Oktay açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:
"Tüm kurumlarımızla Kıbrıs Türkü'nü desteklemeye devam edeceğiz."
Kıbrıs Türkü'nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor.
E-KKTC programı kapsamında yer alan 22 projenin 15'i tamamlandı.
Askari Hastane projesi tamamlandı, bu yıl inşaatı tamamlanmış olacak.
Taksim Sahası tamamlandı. Diğer beş bölgede de 5 tesis için anlaşama imzaladık, çalışmalara başladık.
Kıbrıs Türkü'nün her kesimine ulaşacak projelerimiz devam ediyor ve edecek.
2023 Mali İktisadi ve İşbirliği anlaşmamız alt yapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacak.
Türkiye olarak KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz.
KKTC adanın eşit ortağıdır. İki tarafın egemen eşitliğine dayanan vizyona desteği tamdır.
Hemen şimdi diyerek tüm herkesi KKTC'nin haklarını tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz.
Maraş'ta yapılan çalışmaları destekliyoruz ve destekleyeceğiz.
KKTC'nin mücadelesinde yanındayız.
Üstel ve ekibi yarın deprem bölgelerine gidecekler. Kendilerine destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.
Deprem bölgelerinden KKTC'ye giden vatandaşlara tüm destekler sağlanmaktadır. Desteklerimiz artarak da devam edecek."
Ayrıntılar geliyor...
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