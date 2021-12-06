Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, hükümet adına soru ve eleştirileri yanıtladı.

Tüm gün, ülkenin kalkınma yolculuğu, başarı hikayeleri ve ayakları yere basan gelecek perspektifi hiçe sayılarak, pek çok tek taraflı, ağır eleştiriler yöneltildiğini belirten Oktay, "Muhalefetin Türkiye’nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten iyi biliyorduk ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne varsa bu derece karşısında durmak artık gerçeklerden uzaklaşmaktan da öte milletten kopuşunuzun bir göstergesi. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, iyiden iyiye tükenmişlik sendromu belirtileri gösterdiğinizi görebiliyorduk. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken, CHP’nin tek parti dönemi nostaljisi yaşadığını, yarım asrı aşan başarısızlığın etkisiyle bir buhran içinde sürüklendiğini de üzülerek izliyoruz." diye konuştu.

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OYNAT 00:53 Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı ahlak dışı harekete değinen Oktay, 'Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"ÖMÜR BOYU KENDİNİZE GELEMEZSİNİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı ahlak dışı harekete değinen Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." açıklamasında bulundu.

Laf atan milletvekillerine "Ağırınıza mı gitti, Genel Başkanınızın yaptıklarını söylüyorum, busunuz, ayna tutuyorum." diyen Oktay, "Sadece kendinizden değil milletin teveccühünden de umudunuzu kesmiş durumdasınız ki Mehmetçiğimizi şehit eden dağdaki terörist ve yandaşlarıyla, firardaki satılmış, hain FETÖ mensuplarıyla ve vesayet odaklarıyla ittifak arayışındasınız." ifadelerini kullandı.

"AĞLAYARAK GÜNLÜĞÜNÜZE YAZABİLİRSİNİZ"

"Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız kamu hizmetini, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadeleyi ve gelecek vizyonumuzu tümüyle yok saymanızı, görmezden gelmenizi işte bu içine düştüğünüz son çırpınış ve umutsuzluk sarmalına bağlıyoruz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Yapılan konuşmalarda bu tükenmişlikle çarpıtmaya çalıştığınız konulara da açıklık getireceğim. Bunları da mektuplarınıza değil belki ama ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz.

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