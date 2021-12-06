Gündem Fuat Oktaydan Kemal Kılıçdaroğluna Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz
POLİTİKA

Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı ahlak dışı harekete değinen Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Fuat Oktaydan Kemal Kılıçdaroğluna: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, hükümet adına soru ve eleştirileri yanıtladı.

Tüm gün, ülkenin kalkınma yolculuğu, başarı hikayeleri ve ayakları yere basan gelecek perspektifi hiçe sayılarak, pek çok tek taraflı, ağır eleştiriler yöneltildiğini belirten Oktay, "Muhalefetin Türkiye’nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten iyi biliyorduk ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne varsa bu derece karşısında durmak artık gerçeklerden uzaklaşmaktan da öte milletten kopuşunuzun bir göstergesi. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, iyiden iyiye tükenmişlik sendromu belirtileri gösterdiğinizi görebiliyorduk. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken, CHP’nin tek parti dönemi nostaljisi yaşadığını, yarım asrı aşan başarısızlığın etkisiyle bir buhran içinde sürüklendiğini de üzülerek izliyoruz." diye konuştu.

Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz
OYNAT 00:53
Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı ahlak dışı harekete değinen Oktay, 'Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz.' diye konuştu.

"ÖMÜR BOYU KENDİNİZE GELEMEZSİNİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı ahlak dışı harekete değinen Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." açıklamasında bulundu.

Laf atan milletvekillerine "Ağırınıza mı gitti, Genel Başkanınızın yaptıklarını söylüyorum, busunuz, ayna tutuyorum." diyen Oktay, "Sadece kendinizden değil milletin teveccühünden de umudunuzu kesmiş durumdasınız ki Mehmetçiğimizi şehit eden dağdaki terörist ve yandaşlarıyla, firardaki satılmış, hain FETÖ mensuplarıyla ve vesayet odaklarıyla ittifak arayışındasınız." ifadelerini kullandı.

"AĞLAYARAK GÜNLÜĞÜNÜZE YAZABİLİRSİNİZ"

"Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız kamu hizmetini, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadeleyi ve gelecek vizyonumuzu tümüyle yok saymanızı, görmezden gelmenizi işte bu içine düştüğünüz son çırpınış ve umutsuzluk sarmalına bağlıyoruz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan konuşmalarda bu tükenmişlikle çarpıtmaya çalıştığınız konulara da açıklık getireceğim. Bunları da mektuplarınıza değil belki ama ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığına daha yakın gördüm
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığına daha yakın gördüm

Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
GÜNDEM
Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi

ABDde görücüye çıkacak

ABD'de görücüye çıkacak

​TOGG, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de olacak.
Komşuda sokaklar karıştı

Komşu'da sokaklar karıştı

Polisle göstericiler arasında arbede.
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti

​Türkiye'nin 6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.