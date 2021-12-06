Gündem Meclisteki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
POLİTİKA

Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki Bütçe Görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak ahlak dışı bir harekette bulundu. Bu harekete tepkiler yükselirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı. Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclisteki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
Kemal Kılıçdaroğlu - Özür Özel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçesi görüşmelerinde söz aldığı sırada AK Parti'li milletvekillerinin bulunduğu alana doğru el hareketi yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun hareketine AK Parti sıralarından tepki yükselirken, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verildi.

ÖZEL: ELİNİ ELİNİN SIRTINA VURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine arka çıktı.

Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diye konuştu.

Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
OYNAT 00:30
Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki Bütçe Görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak ahlak dışı bir harekette bulundu. Bu harekete tepkiler yükselirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı. Özel, 'Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir.' diye konuştu.

CHP'Lİ VEKİL: GURUR DUYUYORUZ

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyduklarını belirtti.

Sertel, "Sevgili Genel Başkanımızın bütçe konuşmasını dikkatle izledik. AK Parti’lilerin provakasyonuna, saldırılarına rağmen halkımızın sorunlarını ve çözüm yollarını anlattı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

FETÖ FİRARİSİ DÜNDAR: PARTİ AMBLEMİ OLUR

FETÖ firarisi Can Dündar ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine övgüler düzdü. Dündar, "Bu el hareketi hükümet politikalarını özetliyor. Seçimde parti amblemi olur" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SOSYAL MEDYADA DA SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'na tepkiler sosyal medyada da devam etti. İşte o tepkilerden bazıları:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak. "Ahlaksız siyaseti getireceğim." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, meğer gaf yapmamış. Meclis'te yaptığı el hareketiyle bunu gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bazen yaş kemale ermiyor, eremiyor. Kemal Bey’in Gazi Meclis’te olduğunu ve kime hitap ettiğini unutarak yaptığı bu en hafif tabirle “edepsiz” hareketten hicap duyuyoruz. Milletimize de mi saygınız kalmadı Sn Kılıçdaroğlu. Ayıptır!

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu: Gençlerin edepsiz amcası. Edeb ya hu!...

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Söylecek söz dahi bulamıyoruz! Ayıp! Gazi Meclimizde, aziz milletimizin huzurunda yapılan bu ahlak dışı hareketi şiddetle kınıyorum.

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