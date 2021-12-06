AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

"ADAYLIĞA BİRAZ DAHA YAKIN GÖRDÜM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendiren Kurtulmuş "Sayın Kılıçdaroğlu gitti, keşke burada bekleseydi. Ben hayatımda kimseye hakaret etmedim. Sayın Kılıçdaroğlu geçen sefer burada konuşurken yine hararetli bir konuşma yapmıştı. Dedik ki ya acaba Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eder mi? Ben bu konuşmasından sonra biraz daha yakın gördüm." dedi.

OYNAT 01:06 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığına daha yakın gördüm AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayla ilgili açıklamada bulundu. 'Sayın Kılıçdaroğlu geçen sefer burada konuşurken yine hararetli bir konuşma yapmıştı. Dedik ki ya acaba Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eder mi?' diyen Kurtulmuş, 'Ben bu konuşmasından sonra biraz daha yakında gördüm.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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"Ama bizim bunu söylememiz haddimize değil." ifadesini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen seçim diyen oldu. Önce karşımızdaki ittifakın ya da hükümetin istifa etmesini ya da erken seçim olmasını isteyen önce nasıl bir sistem öngördüğünü ve hangi cumhurbaşkanı adayıyla yerine getireceklerini de herhalde topluma açıklamalı."

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