Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir harekete imza attı.

Kılıçdaroğlu, "Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa da AB'deki enflasyonu da sırtımıza yüklüyorlar" ifadelerinin ardından AK Parti'li milletvekillerinin bulunduğu alana doğru el hareketi yaptı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Gelişme sonrası AK Parti'li vekiller yoğun şekilde tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

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İÇ TÜZÜK 160. MADDE NEYİ KAPSIYOR?

Ünal'ın Kılıçdaroğlu'nun skandalı sonrası işaret ettiği 160 maddede şu ifadeler yer alıyor.

Kınama : Madde 160 – Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır :

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı halde bunu gerektiren hareketten vazgeçmemek;

2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak;

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak;

4. (Değişik: 27/7/2017 - 1160 S. Karar / 14 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girmek;

5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebeb olmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak.

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6. (Ek: 27/7/2017 - 1160 S. Karar / 14 md.) Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak.