Futbol diplomasisi Körfez’de devrede

Kuveyt merkezli "Al Ra'i" gazetesinin haberinde, daha önce katılmama kararı alan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn de dahil olmak üzere tüm takımların 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılacağı ifade edildi. BAE ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonları da kupa karşılaşmalarına katılma kararı alındığını duyurdu. Katar'a abluka uygulayan 3 ülkenin Doha'daki turnuvaya katılma kararı, taraflar arasında buzların erimeye başladığı ve ablukanın yakın zamanda sona ereceği değerlendirmesine sebep oldu. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in eski Danışmanı Profesör Dr. Abdulhalık Abdullah da dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Körfez krizinin çözümünde önemli gelişmeler olduğunu belirtmişti. Doha'daki turnuva Kuveyt, Umman, Irak ve Yemen'in de katılımıyla, 24 Kasım-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

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