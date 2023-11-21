‘Futbolun İnterpolü’ne ilk defa bir Türk seçildi

Komitenin temel amacı, Avrupa genelinde futbol ile ilgili şiddet ve düzensizlikleri ele almak ve suçu önlemek için uzmanları bir araya getirmek ve kapsamlı önlemler geliştirmek.

Komitenin temel amacı, Avrupa genelinde futbol ile ilgili şiddet ve düzensizlikleri ele almak ve suçu önlemek için uzmanları bir araya getirmek ve kapsamlı önlemler geliştirmek.

Hazırladığı raporları ve aldığı prensip kararlarını Avrupa Birliği ve diğer ilgili kuruluşlara sunan komitenin görevleri arasında UEFA ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak, Avrupa’daki futbol ile ilgili riskleri ve olayları önlemeye çalışan devletlere danışmanlık yapmak ve denetleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Avrupa futbol etkinlikleriyle ilgili güvenlik düzenlemelerinde yer alan polis ve özel güvenlik firmalarına eğitim vermek, Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) çatısı altında gerçekleştirilen futbol polisi uzmanlığı eğitimi etkinliklerinde saha polisine uzmanlık eğitimi vermek ve UEFA organizasyonlarına katılan ülkelerin polis amirleri (Müsabaka Güvenlik Amiri) ve futbol kulüpleri temsilcilerinin katılımıyla yılda bir düzenlenen konferanslarda (UEFA Emniyet ve Güvenlik Konferansı) spor güvenliği konusunda prensip kararlar almak ve uygulamak bulunuyor.