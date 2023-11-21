‘Futbolun İnterpolü’ne ilk defa bir Türk seçildi

AB Spor Güvenliği yönetim kurulu görevi, 2025 yılı Kasım ayına kadar Türkiye, Almanya, İngiltere, Avusturya, Romanya ve Polanya temsilcileri tarafından yürütülecek.
AB Spor Güvenliği Komitesinin yönetim kurulunda boş olan üyelik için 16 Kasım’da AB dönem başkanı İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan seçimde, oylamaya katılan 34 ülkenin 20'sinin oyunu alan Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı yönetim kurulunun yeni üyesi oldu.
UEFA İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ
Hazırladığı raporları ve aldığı prensip kararlarını Avrupa Birliği ve diğer ilgili kuruluşlara sunan komitenin görevleri arasında UEFA ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak, Avrupa’daki futbol ile ilgili riskleri ve olayları önlemeye çalışan devletlere danışmanlık yapmak ve denetleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Avrupa futbol etkinlikleriyle ilgili güvenlik düzenlemelerinde yer alan polis ve özel güvenlik firmalarına eğitim vermek, Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) çatısı altında gerçekleştirilen futbol polisi uzmanlığı eğitimi etkinliklerinde saha polisine uzmanlık eğitimi vermek ve UEFA organizasyonlarına katılan ülkelerin polis amirleri (Müsabaka Güvenlik Amiri) ve futbol kulüpleri temsilcilerinin katılımıyla yılda bir düzenlenen konferanslarda (UEFA Emniyet ve Güvenlik Konferansı) spor güvenliği konusunda prensip kararlar almak ve uygulamak bulunuyor.
2002 yılında kurulan komitenin yönetim kurulu görevi, 2025 yılı Kasım ayına kadar Türkiye, Almanya, İngiltere, Avusturya, Romanya ve Polanya temsilcileri tarafından yürütülecek.