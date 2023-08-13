Gabar’ın petrolünü çalıp satıyorlardı

Kanadalı Trillion Energy, Türk Derkim Poliüretan ile Cudi-Gabar bölgesinde petrol arayacak. Yeni Şafak’a konuşan Trillion Energy Operasyon Direktörü Kubilay Yıldırım, “Güneydoğu Anadolu’da keşif potansiyeli yüksek. Ayrıca ilgi çekici arama ruhsatları olduğunu düşündüğümüz için ortak olmak istedik. Türkiye’de çeşitli yatırımlara da açığız” ifadelerini kullandı.