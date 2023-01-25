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Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu unutulmadı

Diyarbakır’da 22 yıl önce şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru unutulmadı. İl Emniyet Müdürlüğü’nce, 24 Ocak 2001’de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği yerde düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu da ölümünün 30’uncu yılında, Ankara’da bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

04:00 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyarbakır’da 22 yıl önce şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru unutulmadı.

Diyarbakır’da 22 yıl önce şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru unutulmadı.

Diyarbakır’da 22 yıl önce şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru unutulmadı. İl Emniyet Müdürlüğü’nce, 24 Ocak 2001’de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği yerde düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ali Gaffar Okkan

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, “Burada görev yaptığımız süre içerisinde halkımızın şehit emniyet müdürümüz ve şehit meslektaşlarımızın hatırasına sergilemiş olduğu vefayı her fırsatta müşahede etmekteyim. Emniyet müdürümüz ve meslektaşlarımızı şehit edenler bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır” dedi.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu

Mumcu 30’uncu yılında anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30’uncu yılında, Ankara’da bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı. Törende Mumcu’nun hayatını kaybettiği yerde şarkılar seslendirildi. Mumcu Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında da anıldı. Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarından yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Anma programına katılanlar Mumcu’nun kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.


#Uğur Mumcu
#Anma Töreni
#Ali Gaffar Okkan
1 saat önce
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Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu unutulmadı
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