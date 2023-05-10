Galaktik Tayfa seyirciyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın makam aracı olan yerli otomobil Togg, bu defa da asker uğurlamasında konvoy başı olarak görüntülendi. Bakan Varank’ın verdiği talimat doğrultusunda, Bursa’nın İnegöl ilçesine gönderilen Kapadokya rengi Togg, askere gidecek olan Kadir Bacak tarafından kullanıldı.