Galaktik Tayfa seyirciyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın daveti üzerine müzeye akın eden çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı
Sevilen çizgi film Rafadan Tayfa’nın son sinema filmi ‘Galaktik Tayfa’, Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ücretsiz olarak gösterime sunuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın daveti üzerine müzeye akın eden çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Çocukların ilgisinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Başkan Mustafa Dündar, “Çocuklarımızın mutluluğunu ve heyecanını anlatmaya kelimeler yetmez” dedi.