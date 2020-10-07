​Galata artık daha güzel

Kültür başkenti İstanbul’u cazibe merkezi haline getirecek olan “Beyoğlu Kültür Yolu Projesi”nin ilk ayağı olan Galata Kulesi, video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde gerçekleştirilen törenle dün ziyarete açıldı.

OYNAT 01:54 İstanbul'un simgelerinden "Galata Kulesi" görsel şölenle ziyarete açıldı İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Beyoğlu Kültür Yolu' projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan kulenin, halka açık düzenlenen açılış programında, şarkıcı Zeynep Bastık ve Uninvited Jazz Band topluluğu konser verdi.



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Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Beyoğlu Kültür Yolu” projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan kulenin, halka açık düzenlenen açılış programında, şarkıcı Zeynep Bastık ve Uninvited Jazz Band topluluğu konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kulenin açılışını İstanbul’un kurtuluş günü olarak belirlenen 6 Ekim gibi özel bir günde gerçekleştirdiklerini söyledi. Ersoy, kulenin bir önceki restorasyonunun 1967’de tamamlandığına işaret ederek, “O zaman kule, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme ve eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti ve günümüz açısından da kabul edilebilir bir işleve sahip değildi” diye konuştu.

İstanbul’un en önemli simgelerinden Galata Kulesi, tamamlanan restorasyonun ardından görsel ışık şöleni ve iki farklı konserle ziyaretçilerine kavuştu.

CAZİBE NOKTASI

Bakanlık olarak yapının İstanbul’un cazibe noktası olduğunu da göz önünde tuttuklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu: “Yapının işlevini müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul’un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacak. İçindeki müzeyi, kuleden baktığınız zaman İstanbul’un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, noktalarını ayrıca detaylı olarak tanıtan bir müze olarak planladık. İstanbul’un tarihi çok çok eski. Kulenin içinde aynı zamanda İstanbul’un o eski tarihinden itibaren Cumhuriyet tarihine kadar gelişini de gösteren bir sergi alanı da var.”

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Halkın yoğun ilgi gösterdiği açılışta Bakan Ersoy ve Vali Yerlikaya da yer aldı.

ÖNEMLİ GÜNLERE ÖZEL SERGİLER

Bakan Ersoy, kulede ayrıca İstanbul’un ve Türkiye’nin anlamlı günlerinin tanıtılacağı, belgelendirileceği geçici bir sergi alanının da yer alacağını aktararak, “Bugün mesela 6 Ekim, bu hafta İstanbul’un kurtuluşuyla ilgili bir sergi, daha 29 Ekim’le, 10 Kasım’la ve 29 Mayıs gibi daha birçok İstanbul ve Türkiyemizin özel günlerinin anlam ve önemini anlatan sergileri halkımızla buluşturacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış öncesi, aralarında Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün de olduğu medya yöneticileriyle bir araya geldi.

ÇÜRÜK DİŞ TEMİZLİĞİ

Tarihi kuleyi çürük diş temizliği yapar gibi itinayla restore ettiklerini belirten Ersoy, “İki kat söküldü. Orijinal kat yüksekliğine geri döndürüldü. Kafeterya, lokanta ve mutfak kaldırılarak müze ve sergi salonuna çevrildi” dedi.

Yoğun ilginin yaşandığı törene, Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşleriyle katıldı.

PANORAMİK TERAS

İstanbul’un en yüksek yapılarından biri olan Galata Kulesi, ilk inşa edildiği 507 yılından bugüne kadar çok sayıda tahribat yaşadı. Son olarak 1964 yılında restore edilen kulede, çürüyen ahşap yapılar yerine beton kaplamalar yapıldı. Üç ay önce başlayan restorasyon kapsamında daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler kaldırıldı. Yapıdaki çimento içerikli derzler değiştirildi, yeni bir panoramik seyir terası oluşturuldu. Galata Kulesi sosyal medya üzerinden yayınlanacak iki konser ile açılacak. Işık gösterisi ve kule üzerine yansıtılacak görüntüler ile de bir görsel şov gerçekleştirilecek.

TAKSİM CAMİİ 2021’DE AÇILIYOR

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi altı rotadan oluşuyor. Proje planında, Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Mısır Apartmanı, Atlas Sinema Müzesi, Emek Sineması, Emek Sineması Taksim Camii ve AKM yer alıyor. Vatandaşların merakla beklediği Taksim Camii’nin de bu kapsamda 2021’in ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.