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İSTANBUL

Galataport’ta sevgi seli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu. Ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galataport’ta sevgi seli
Galataport İstanbul’u gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sevgi seliyle karşılaştı. Vatandaşlar ve turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Bir turist “İstanbul ve Türkiye’ye aşığız. Sizi çok seviyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu. Ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

SİZİ ÇOK SEVİYORUZ

Vatandaşlar ve turistler Erdoğan’la resim çektirmek için bir biriyle yarıştı. Erdoğan, resim çektirmek için yanına gelen bir turiste İngilizce nereli olduğunu sordu. Mısırlı olduğunu söyleyen turist, “Türkiye’yi çok seviyoruz” dedi. Başka bir turist ise Arapça, “İstanbul ve Türkiye’ye aşığız. Sizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’a gezi sırasında bir vatandaşlar çay davetinde bulundu. Programını yoğunluğunu gösteren Erdoğan, “Kahvaltıyı yapalım, çaya size geliriz” şeklinde karşılık verdi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in kullandığı golf aracıyla Galataport’u gezen Erdoğan, yanına gelen bir yabancıya adını sordu. Adının Emine olduğunu belirten kadına Erdoğan, “Benim eşimin adı da Emine” karşılığı verdi. Erdoğan yanına gelen bir çifte, “Batı Trakya ne alemde?” diye sordu. Çiftin “Umudumuz sizsiniz” karşılığını vermesi üzerine Erdoğan, “Hiç endişeye yer yok. Evelallah” diye konuştu.

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