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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bir gece kapalı olacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bir gece kapalı olacak

23:582/05/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği açıklandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ring seferler yapılacak

Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.




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