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İstanbul haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4 Mayıs'ta kapalı olacak

İstanbul haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4 Mayıs'ta kapalı olacak

22:512/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yenikapı-Hacıosman metro hattı 4 Mayıs'ta kapalı olacak
Yenikapı-Hacıosman metro hattı 4 Mayıs'ta kapalı olacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.




#Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
#Metro İstanbul
#Bakım çalışmaları
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