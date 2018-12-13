Gündem Galeri sistemi altyapıda milat olacak
İZMİR

Galeri sistemi altyapıda ‘milat’ olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere kentsel dönüşüm al anında Türkiye’ye örnek olacak ‘galeri’ sistemini uygulamaya hazırlanıyor. Elektrik nakil hatları ile atıksu, içme suyu ve yağmursuyu kanallarında oluşabilecek arızalar, Altyapı Tünel Sistemi içine girilerek, asfalt ve kaldırımlar bozu lmadan tamir edilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir, Türkiye’ye örnek olacak ‘galeri’ sistemini uygulamaya hazırlanıyor.
İzmir, Türkiye’ye örnek olacak ‘galeri’ sistemini uygulamaya hazırlanıyor.

Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek bir model uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki ilk galeri sistemini de Uzundere’deki dönüşüm bölgesinde gerçekleştirecek. Hayata geçecek galeri sistemiyle atıksu, içme suyu, yağmursuyu, elektrik ve data hatları, yer altında ‘galeri’ içinde toplanacak. Söz konusu hatlarda meydana gelebilecek arızalar, galeri içine girilerek, asfalt kazılmadan, kaldırımlar bozulmadan tamir edilebilecek. Altyapı Tünel Sistemi ile ihtiyaç duyulan tüm müdahaleler sistem içerisinden gerçekleştirilecek. Bu model diğer kentsel dönüşüm alanlarına da entegre edilecek.

KAMERALARLA İZLENEBİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği Uzundere’deki galeri sisteminin ilk bölümü, 240 metre uzunluğunda, 5,50 metre genişliğinde, 3,50 metre yüksekliğinde olacak. Birbirinden bağımsız fakat geçişlerle iletişimi sağlanan 3 bölgeden oluşacak sistemde Elektrik Hatları, İletişim Hatları ve Atık su - Yağmur suyu - İçme suyu bölgeleri olacak. Galeri içerisinde imalat, bakım, temizlik gibi işlerinin yapılabilmesi için gerekli araç ve ekipmanların çalışabileceği hareket koridoru ile yangın, taşkın gibi olumsuz durumlarda müdahale veya kaçış için uyarı sistemleri de bulunacak.

/**/
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.
Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.
May güven tazeledi

May güven tazeledi

Brexit oylaması öncesi İngiltere'de önemli viraj dönüldü.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Terör koridoruyerle bir edilecek

Terör koridoruyerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.