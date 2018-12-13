Galeri sistemi altyapıda ‘milat’ olacak

Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek bir model uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki ilk galeri sistemini de Uzundere’deki dönüşüm bölgesinde gerçekleştirecek. Hayata geçecek galeri sistemiyle atıksu, içme suyu, yağmursuyu, elektrik ve data hatları, yer altında ‘galeri’ içinde toplanacak. Söz konusu hatlarda meydana gelebilecek arızalar, galeri içine girilerek, asfalt kazılmadan, kaldırımlar bozulmadan tamir edilebilecek. Altyapı Tünel Sistemi ile ihtiyaç duyulan tüm müdahaleler sistem içerisinden gerçekleştirilecek. Bu model diğer kentsel dönüşüm alanlarına da entegre edilecek.

KAMERALARLA İZLENEBİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği Uzundere’deki galeri sisteminin ilk bölümü, 240 metre uzunluğunda, 5,50 metre genişliğinde, 3,50 metre yüksekliğinde olacak. Birbirinden bağımsız fakat geçişlerle iletişimi sağlanan 3 bölgeden oluşacak sistemde Elektrik Hatları, İletişim Hatları ve Atık su - Yağmur suyu - İçme suyu bölgeleri olacak. Galeri içerisinde imalat, bakım, temizlik gibi işlerinin yapılabilmesi için gerekli araç ve ekipmanların çalışabileceği hareket koridoru ile yangın, taşkın gibi olumsuz durumlarda müdahale veya kaçış için uyarı sistemleri de bulunacak.