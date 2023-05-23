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Galeria'ya ikinci heyet!

Depremde çöken ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır’daki Galeria Sitesi'yle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi
04:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mahkeme tarafından yıkımın nedenini araştırmak için görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, binanın o dönem deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiği, yıkıma sonradan oluşturulan düzensizliklerin sebep olduğu kaydedildi. Bilirkişi heyetinin yıkımdan esnaf ve bina sakinlerini sorumlu tutması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, raporu, yıkıma neden olan unsurların tam olarak aydınlatılmadığı için eksik buldu. Heyetten ek rapor talebinde bulunan başsavcılık yerinde yapılan inceleme sonuçlarının detaylandırılmadığına, temel incelemelerinde kolon boyut ve donatı kontrolüne dair tespit ve değerlendirmelerin olmadığına dikkat çekti. Sorumluların tam olarak belirlenmediği, binanın projesini çizen proje müellifleri, fenni meshul, şantiye şefi, serveyan, projeye onay veren belediye fen işleri müdürü ve diğer kamu görevlileri hakkında hiçbir açıklamaya yer verilmediği gibi, müteahhit kişi ve firmaların da ad soyad kimliklerinin belirtilmediği vurgulandı. Ek raporun ilk raporla paralel hazırlanması üzerine başsavcılık, çöken Galeria Sitesi için ikinci bilirkişi heyeti görevlendirdi. 30 Ekim 2020’deki İzmir depreminden sonra yıkılan binalar için rapor hazırlayan Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden yeni heyet oluşturulup inceleme için Diyarbakır’a davet edildi.



#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#Soruşturma
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