|
Gündem

Gara’ya hava harekâtı: 31 hedef imha edildi

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki üs bölgelerinin en önemlilerinden olan Gara’ya yönelik hava harekatında belirlenen hedefler vuruldu. 13-15 Eylül tarihleri arasında yapılan hava harekatlarında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara, sığınak ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekatta sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

04:00 . 17/09/2023 الأحد
Yeni Şafak
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine 13 ve 15 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında teröristler tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 31 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında yerli ve milli mühimmatların kullandığı vurgulandı.


MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ!

MSB’den yapılan açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir” denildi.


HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen operasyonlarda yerli ve milli mühimmat kullanıldığına dikkat çeken MSB açıklamasında, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verdi.


Sınırda çok katmanlı güvenlik

MSB’nin sınır güvenliğine yönelik çalışmaları da devam ediyor. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan 487 teröristin yakalandığını açıklayan MSB, birlik sayısının artırıldığı çok katmanlı emniyet sistemine geçildiği faaliyetler kapsamında ocak ayından bu yana yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 6 bin 890 kişi yakalandığını duyurdu.

Sınır güvenliği kapsamında oluşturulan çok katmanlı sistemle birlikte personel sayısına takviyenin yanı sıra, güvenlik sistemleri de artırıldı. Modüler beton duvarlar, yüksek güvenlikli tel çitler, gözetleme kuleleri, 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde hendekleri de içeren fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra modern gözetleme ve tespit cihazları da sınır güvenliğinin sağlanmasında görev alıyor. Termal ve gece görüş dürbünleriyle elektronik sistemlerle sürekli takip edilen sınır hattında İHA’lar da uçuş yapıyor. Alınan önlemler Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat merkezinden de takip edilebiliyor. Hudut birlikleri, komando keşif unsurlarının görev yaptığı sınır hattının hemen gerisinde ise jandarma ve polis unsurları sınır güvenliği kapsamında katmanlı olarak faaliyet gösteriyor.


TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.

#Gara
#hava harekatı
#TSK
#Irak
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET