Gara’ya hava harekâtı: 31 hedef imha edildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine 13 ve 15 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında teröristler tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 31 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında yerli ve milli mühimmatların kullandığı vurgulandı.





MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ!

MSB’den yapılan açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir” denildi.





HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen operasyonlarda yerli ve milli mühimmat kullanıldığına dikkat çeken MSB açıklamasında, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verdi.





Sınırda çok katmanlı güvenlik

MSB’nin sınır güvenliğine yönelik çalışmaları da devam ediyor. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan 487 teröristin yakalandığını açıklayan MSB, birlik sayısının artırıldığı çok katmanlı emniyet sistemine geçildiği faaliyetler kapsamında ocak ayından bu yana yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 6 bin 890 kişi yakalandığını duyurdu.

Sınır güvenliği kapsamında oluşturulan çok katmanlı sistemle birlikte personel sayısına takviyenin yanı sıra, güvenlik sistemleri de artırıldı. Modüler beton duvarlar, yüksek güvenlikli tel çitler, gözetleme kuleleri, 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde hendekleri de içeren fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra modern gözetleme ve tespit cihazları da sınır güvenliğinin sağlanmasında görev alıyor. Termal ve gece görüş dürbünleriyle elektronik sistemlerle sürekli takip edilen sınır hattında İHA’lar da uçuş yapıyor. Alınan önlemler Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat merkezinden de takip edilebiliyor. Hudut birlikleri, komando keşif unsurlarının görev yaptığı sınır hattının hemen gerisinde ise jandarma ve polis unsurları sınır güvenliği kapsamında katmanlı olarak faaliyet gösteriyor.



