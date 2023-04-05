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Gardaşım Aliyev hayırlı olsun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg’u teslim alan ikinci kişi oldu. ‘Anadolu’ renkli Togg, Aliyev’e Bakü'de teslim edildi. Aliyev, Togg'un Azerbaycan'da bulunmasının dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olduğunu söyledi. Erdoğan da "Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin Gardaşım" paylaşımı yaptı.

04:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de teslim edildi.

Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de teslim edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazı törenle teslim edildi. Başkent Bakü'ye hakim Dağüstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

ANAHTAR ÖZEL KUTUDA VERİLDİ

Bakan Varank, Aliyev'e Togg'un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi. Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiklerini ifade eden Varank, "İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı, Azerbaycan'a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız" dedi. Togg Yönetim Kurulu ise Aliyev için özel hazırlanan Devrim otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliyev'e Devrim otomobilinin kısa hikayesini anlattı, Türk halkının selamını iletti. Aliyev, direksiyon başına geçerek Togg'la Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne geçti. Araçta Aliyev'in yanında Bakan Varank, arkada ise Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ‘Hayırlı olsun’ dileğini iletti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev'in "Anadolu" renkli Togg otomobille çekilen fotoğrafına yer vererek, şu ifadeleri kullandı: "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."

VARANK’I KABUL ETTİ

Aliyev, Togg’un teslimatından önce temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Varank'ı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Togg otomobilinin Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti. Aliyev, Togg'un ikinci aracının Azerbaycan'da bulunmasını iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerinin tezahürü olarak değerlendirdi.



#Togg
#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#İlham Aliyev
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