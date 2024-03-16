Gardırobun üstünde yakalandı

21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 41 adet telefon, altı adet bilgisayar, SIM kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına da el konulurken şüphelilerin Facebook üzerinden 45 milyon TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi.