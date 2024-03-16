Gardırobun üstünde yakalandı

Başkentte tutulduğu açık cezaevinden firar eden V.K. ve suç çetesine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü tahkikat sonucu V.K.’nın Keçiören’de saklandığı ev tespit edildi. Adrese gece operasyon düzenlendi. Suç makinesi V.K., evin yatak odasındaki gardırobun üzerinde saklanmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, V.K.’nın firar etmesinde zaafiyeti bulunan personel hakkında da soruşturma başlatılacağını açıkladı.
Cezaevi kaçkını böyle yakalandı.
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2 saat önce