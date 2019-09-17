Gasp ettiler, dayak attılar, kilitlediler

Ankara'ya gitmek için lüks bir otomobil kiralayan işadamını, 2'si daha önce bir otomobil kiralama şirketinde çalışan 4 kişi, 2 gün boyunca takip etti. İşadamının kaldığı oteli tespit eden zanlılar, aynı otelde bir gün kalıp ertesi gün, işadamını arayarak otomobilde arıza olduğunu söylediler. İş adamını bir oto sanayiye götüren zanlılar burada döverek otomobile bindirdi.

TÜM PARASI GASP EDİLDİ

Kendisini kaçıranlar tarafından önce tehdit edilen sonra tüm parası gasp edilen iş adamı, bankadaki paralarını vermek istemeyince bu kez dövüldü. Ankara'dan başlayarak İstanbul'a kadar süren dehşet dolu yolculuk Arnavutköy'de sona erdi. Zanlılar İranlı iş adamını İstanbul Havalimanı yolu üzerinde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kiraladığı otomobilin bagajına kapatarak kaçtılar.

HAVASIZLIKTAN ÖLEBİLİRDİ

İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yaklaşık 2 saat bagajda kapalı kalan iş adamının aracını polisler fark etti. Bagajdan kurtarılan iş adamının verdiği ifadeler doğrultusunda 4 gaspçıdan 2'si yakalanarak gözaltına alındı.