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Gayrettepe'deki gece kulübü yangınıyla ilgili sekiz kişi tutuklandı

İstanbul Gayrettepe'de geçtiğimiz gün bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada sekiz kişi tutuklandı, bir kişi de serbest bırakıldı.

17:29 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 17:39 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

29 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildiği savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Bir kişi de serbest bırakıldı

İstanbul Adliyesi'ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dokuz şüpheliden sekizi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Belgeler toplanmaya devam ediliyor

Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.



#Gayrettepe
#Gece Kulübü
#Yangın
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