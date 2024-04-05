Gayrettepe'deki gece kulübü yangınıyla ilgili sekiz kişi tutuklandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bir kişi de serbest bırakıldı

Bir kişi de serbest bırakıldı

İstanbul Adliyesi'ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dokuz şüpheliden sekizi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.