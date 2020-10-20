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Gündem Gaz keşfi kabinede
ANKARA

Gaz keşfi kabinede

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak kabinenin gündemi Karadeniz’de yürütülen doğal gaz faaliyetleri ve keşfedilen rezervler.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Karadeniz ve Akdeniz’de yürütülen doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin olarak kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında Bakan Dönmez’in sunumu ile birlikte Doğu Akdeniz’deki gelişmelerinde ele alınması bekleniyor. Yine Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimin sonuçlarının da bu kapsamda ele alınması bekleniyor.

KORONA ÖNLEMLERİ

Kabine toplantısında ele alınacak başlıkların arasında rutin gündem haline gelen koronavirüs önlemleri ve gelişmeleri de olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka artış oranları, hastanelerdeki durum ve aşı çalışmaları hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada ' 'Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi.
TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu' dedi.


ÜNİVERSİTEDE ÖRGÜN EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitimin başlandığı sınıflarla ilgili verileri kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Okullarda alınan önlemlerin değerlendirilmesi beklenen toplantıda, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamamasının da ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında ele alınacak başlıkların arasında Ermenistan’ın saldırısı sonrasında geçen ay Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmaya dönük başlattığı harekat ve buna ilişkin gelişmeler de olacak.

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