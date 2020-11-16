Gazeteci Ahmet Kekeç’e veda

Daha önce 2 kez kanser tedavisi gören ve yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'in cenaze namazı Eyüp Camii'nde kılındı.

KORONAVİRÜS Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti

Usta yazarın cenazesi, Eyüp Sultan mezarlığına defnedilecek.

Yeni Şafak yazarlarındandı

Malatya’da 1961 yılında dünyaya gelen Akşam Gazetesi yazarı Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı. Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980’den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak “Milli Gazete” (1985), “Yeni Haber”, “Zaman” (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve “Akit” , “Star” gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu. Kanal 7’de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, “Memleket Meselesi”, “Derin Mevzu” adlı programlarını sundu. Kekeç, “Nerede Kalmıştık”, “Tarihçe”, “En Sıra Dışı” adlı üç televizyon programında yer aldı. Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı ve Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına devam ediyordu.