​Gazeteci Erciş’e silahlı saldırı

Gazeteci Emre Erciş evinin önünde kızı yanındayken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Fatih’te meydana geldi. Erciş evinin önünde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Erciş, bacağından yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

PEKER’İN BAĞLANTILARINI DEŞİFRE ETMİŞTİ

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erciş’in avukatı Harun Akdere, “Hukuki sürecin takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.

Erciş’in saldırıya uğraması bir süre önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlarda bulunmasını akıllara getirdi. Erciş, geçtiğimiz haftalarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlarda bulunmuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar uzanan ilişkiler ağı ile ilgili yaptığı paylaşımlar için Erciş, “Bu tweet dizisiyle birlikte, birilerinin saldırıya geçeceklerini de biliyorum” demişti.