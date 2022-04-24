Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Başkent Hastanesi’nde tedavi altında olan gazeteci Tufan Türenç (77) hayatını kaybetti. 1945 doğumlu gazeteci Türenç Bursa Yenişehir’de dünyaya geldi. Aile kökeni aslen Bulgaristan Deliorman bölgesi Tırnova’ya uzanan Türenç, 1968’de Milliyet Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. 18 yıl Milliyet’te çalışan Türenç, 1986’ta Güneş Gazetesi’ne, 1988 yılında ise Hürriyet Gazetesi’ne geçti.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.