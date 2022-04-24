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ANKARA

Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Başkent Hastanesi’nde tedavi altında olan gazeteci Tufan Türenç (77) hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti
Tufan Türenç

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Başkent Hastanesi’nde tedavi altında olan gazeteci Tufan Türenç (77) hayatını kaybetti. 1945 doğumlu gazeteci Türenç Bursa Yenişehir’de dünyaya geldi. Aile kökeni aslen Bulgaristan Deliorman bölgesi Tırnova’ya uzanan Türenç, 1968’de Milliyet Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. 18 yıl Milliyet’te çalışan Türenç, 1986’ta Güneş Gazetesi’ne, 1988 yılında ise Hürriyet Gazetesi’ne geçti.

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