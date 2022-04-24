Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Hayat

Çocuklara camileri adabıyla sevdirin

Çocuk ve din eğitimi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay çocuklara camileri sevdirmenin de cami adabını öğretmenin de görevinin ebeveynlerde olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Cami adabını anne babasından öğrenme imkanı bulamayan bir çocuk korkarız ki bunu başka bir yerden de öğrenemeyecektir. Dahası yaşı ilerledikçe hatalarını gideremeyen çocukların bu durumuna tepki gösteren cemaat ile karşılaşması maalesef camiden ve dinden soğumasına da sebebiyet verebilecektir.”