Gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile yaklaşık dört saat önce İsrail'de Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Metan, "Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." dedi. Yaklaşık iki saat sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Metan, serbest bırakıldıklarını ve Tel Aviv'e doğru yolda olduklarını belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a teşekkür etti.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları savaşın beşinci gününde de sürüyor.
Karşılıklı saldırılar peş peşe gerçekleşirken İsrail, kamuoyunun haber alma hürriyetini bir kez daha gasp etti.
Son gelişmeleri aktarmak adına İsrail'e giden gazeteci Adem Metan, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltına alındıklarını duyurdu.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Metan, "Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." ifadelerini kullandı.
Serbest bırakıldılar
Metan, bu paylaşımından yaklaşık iki saat sonra yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Mısır üzerinden İsrail’e geçişte, tüm evraklarının ve resmi onaylarının eksiksiz olmasına rağmen pasaport kontrolünde durdurulduklarını belirten Metan, "6 saat boyunca ayrı noktalarda, detaylı ve oldukça sorgulayıcı bir şekilde bekletildik." dedi.
Hem kendisinin hem de Ünal'ın neden İsrail'e geldikleri konusunda defalarca sorgulandıklarını aktaran Metan, serbest bırakıldıklarını ve Tel Aviv'e doğru yolda olduklarını belirterek, "Süreci not düşmek istedim. Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Sn. Burhanettin Duran’a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınmasına AK Parti'den de tepki geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu gözaltının basın özgürlüğüne saldırı olduğunu belirterek süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.