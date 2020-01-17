Gazetecileri serbest bırakın

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır’da polisin Anadolu Ajansı’nın Kahire ofisine düzenlemesi ve 1’i Türk vatandaşı, dört çalışanı gözaltına alması Türkiye ve dünyada büyük tepkilere neden oldu. Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), yazılı açıklamasında Mısır polisinin haksız baskınını şiddetle kınandığı belirterek, “EANA, üyesi Anadolu Ajansının ve gazetecilerinin yanındadır. EANA Yönetim Kurulu olarak, demokrasinin temel değerlerine büyük önem veriyor ve özgür gazeteciliği, demokratik toplumların temel taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu değerlere karşı hareket etmek son derece kınanabilir bir eylem biçimidir” ifadesine yer verildi.

AA Mısır'daki binası

PERVASIZ BİR HAREKET

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), de AA personelini hedef alan eylemi kınadığını belirterek “Üyesi olan ajansın yanında yer alan AMAN, bu baskının nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasını, AA’nın Kahire personelinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor” ifadesi kullanıldı. Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği’nin (ABNA-SE) açıklamasında ise AA ve gözaltına alınan çalışanlarına destek verildi. AA ofisine yönelik baskından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, “Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte” ifadesi kullanıldı.

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI DUYULMALI

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan, da düzenlenen baskını kınadıklarını belirterek “Uluslararası hukuka bağlı bir ülke olarak Mısır, medya özgürlüğüne, bu mesleğin icra edilmesine ve çalışanların haklarına saygı duyması gerek” diye konuştu. “Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskın ve gözaltılara kayıtsız kalınması, dünya medyası için kötü emsal teşkil edebilir’’ değerlendirmesinde bulunan Manan, bu olaya tepki verilmemesinin, herhangi bir ülkede benzer olayların kolayca yaşanmasına sebebiyet verebileceğine işaret etti. Endonezya Gazeteciler Cemiyeti (PWI) Başkanı Atal Depari de olayı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

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Kabul edilemez bir hak ihlali

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk yaptığı yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin 1’i Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanının gözaltına alınması nedeniyle özür dilemesi ve AA çalışanlarının serbest bırakması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Mısır’da meşru görevini yapan Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi kabul edilemez bir saldırı ve hak ihlali olarak görüyoruz. Bu gözaltıların hiçbir mesleki, hukuki, vicdani ve insani yanı yoktur. Bu saldırı dünya basınına yapılmış bir hakarettir.” Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da yazılı açıklamasında, “Hiçbir gerekçe göstermeden Türk basınına yönelik yapılan bu taciz ve yıldırma eylemini şiddetle kınıyor, çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır

Hilmi Balcı

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Hüseyin el Abbas

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Hüseyin el Kabbani

Basın Konseyi, Mısır polisinin Anadolu Ajansı’na yaptığı baskını şiddetle kınadı. Anadolu Ajansı Kahire ofisinin polis tarafından basılmasının ve çalışanların gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Mısır makamları gazetecilerin neden gözaltına alındığını bir an önce açıklamalıdır. Basın Konseyi olarak, gözaltına alınan Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı olan ajans çalışanları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Abdelselam Muhammed’in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”

ÇALIŞANLAR SERBEST BIRAKILMALI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Mısır yönetimine AA çalışanlarının serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Baskının gerekçesi öğrenilememiştir. Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Mısır yönetimine, gözaltındaki Anadolu Ajansı çalışanlarını en kısa sürede serbest bırakması için çağrı yapıyoruz.”

Mısır 1 gazeteciyi bıraktı

Şenol Kazancı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır’ın gözaltına aldığı gazetecilerden Türk vatandaşı Hilmi Balcı’yı serbest bıraktığını açıkladı. Kazancı, “Mısır’da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz.” dedi.

ÇAĞRILAR MISIR’I RAHATSIZ ETTİ

Kazancı, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olaydan yarım saat sonra haberdar olduklarını ve hemen Mısır makamlarıyla iletişime geçerek baskının nedenini anlamaya çalıştıklarını anlatan Kazancı, 24 saat sonunda Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek olayı haberleştirdiklerini söyledi. Basın kuruluşlarından konuya ilişkin kınama ve gazetecilerin serbest bırakılmasıyla ilgili çağrılar yapıldığını hatırlatan Kazancı, “Üyesi olduğumuz uluslararası haber kuruluşlarından, kendilerini mektupla durumdan haberdar edip kınama ve serbest bırakılma çağrısı talep ettik” dedi.

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HABER SIZDIRILDI

Gazetecilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrının Mısır makamlarını rahatsız eden bir boyuta ulaştığını aktaran Kazancı, sonrasında ise Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan, baskına ilişkin açıklama yapılmadığını ancak AA ofisinin ‘hücre evi’ olarak lanse edilen bir haberin basına sızdırıldığını kaydetti. Öte yandan Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır’da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) baskınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yılmaz, şunları kaydetti: “Anadolu Ajansı’na geçmiş olsun. AA Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskın ile çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınıyorum. Bir an önce bu açık yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmelidir.”