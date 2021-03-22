Gündem Gazi Üniversitesinde gelenek devam etti
ANKARA

Gazi Üniversitesi’nde gelenek devam etti

Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından Yaşayan Nevruz Geleneğimiz adlı program gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazi Üniversitesi'nde Nevruz ateşi yakıldı.
Gazi Üniversitesi'nde Nevruz ateşi yakıldı.

Nevruz kutlamaları Üniversitemiz Tiyatro Kulübünün Rektörlük Kampüsü Bayrak Direği Etrafında gerçekleştirdiği nevruz ateşi yakma gösteresi, Ankara Seymenler Ekibi gösteresi, Halk Oyunları Topluluklarının gösterileri, Türk Sanatı Topluluğunun yumurta boyama etkinliği ile Özbek Pilavı ve lokma ikramı ile sona erdi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fazlı Polat, Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Erdal Zorba, Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Genel Sekreter Hasan Kaleli, Genel Sekreter Yardımcıları Öğretim Görevlisi. Ragıp Akyürek, Raşit Yıldırım, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, konuklar ve öğrenciler katıldı.

ATALARIMIZ ZALİMİN KARŞISINDA DURMAYA GAYRET ETMİŞTİR

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, “Nevruz demek, yeni gün demektir. Nevruz, Türklerin Ergenekon’da 400 yıl kapalı kalıp, büyük yürüyüşe başladıkları gündür. Atalarımız büyük yürüyüşün ardından her zaman âleme nizam vermeye, mazlumun yanında zalimin karşısında durmaya gayret etmiştir” dedi.

MEŞALEYİ DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Türk töresindeki önemli günlerin unutturulmaya çalışıldığını ifade eden Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bugün bizler için çok önemli bir gün. Nevruz’a sahip çıkıp, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Biz kendi geleneklerimizi Üniversitemizin bahçesinde yaşatmaya devam edeceğiz; çünkü Nevruz Türk tarihinde ulu bir gün. Gazi Üniversitesi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 95 yıllık köklü bir ilim-irfan ocağı. Biz onun yaktığı bu meşaleyi daha ileri taşıyacağız.”

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