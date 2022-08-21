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GAZİANTEP

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazaya neden olan otobüs sürücüsü tutuklandı

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazaya neden olan otobüs sürücüsü tutuklandı.

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Gaziantepte 15 kişinin öldüğü kazaya neden olan otobüs sürücüsü tutuklandı
Gaziantep'teki feci kaza.

Gaziantep'te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan yolcu otobüsünün neden olduğu kazada, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

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