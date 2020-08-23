Gaziantep'te 211 parça tarihi eser ele geçirildi

Ekonomi

KDV indirimi yeme-içme sektörüne yaradı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sonrası sektördeki hareketliliğin yüzde 20 arttığını söyledi.