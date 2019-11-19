Gündem Gaziantepte bin 720 polisle helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
GAZİANTEP

Gaziantep'te bin 720 polisle helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Öte yandan operasyona, drone ve 'Unix' adlı dedektör köpeği de destek verdi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ekiplerin belirlenen adreslerdeki aramaları sürüyor.
Ekiplerin belirlenen adreslerdeki aramaları sürüyor.

Biir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.

Operasyona bin 720 polis katıldı

Baskın yapılan ev

Söz konusu adreslerdeki 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, bin 720 polis görev aldı. Helikopter aracılığıyla mahallelerde aydınlatma gerçekleştirilirken operasyonda, drone ve "Unix" adlı dedektör köpeği, ekiplere destek verdi. Operasyon kapsamında 4 mahalledeki sokakların tamamının girişlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Dedektör köpek 'Unix' destek verdi

Dedektör köpek Unix

Dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, 6 sürgü konduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Şüpheliler gözaltına alındı

  • Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çalışmaları operasyon alanında takip etti.

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