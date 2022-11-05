Gündem Gaziantepte dev eser Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
POLİTİKA

Gaziantep'te dev eser: Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Gaziray Banliyö Hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Banliyö hattının 300 binden fazla işçinin çalıştığı sanayi bölgelerini birbirine bağlayarak şehir içi trafiği de rahatlatması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Gaziantepte dev eser: Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Gaziray Banliyö Hattı.

Gaziantep'teki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasındaki Trafik yoğunluğunu çözecek "Gaziray Banliyö Projesi" tamamlandı.

  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) desteğiyle 2017'de başlatılan "Gaziray Banliyö Projesi", yaklaşık 300 binden fazla işçinin çalıştığı 5 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak.

AÇILIŞINI BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Gaziray, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete alınacak.

  • Miting ve toplu açılış töreni için Gaziantep'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, programların yapılacağı alanlarda ise temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

VALİ GÜL: 25 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM OLACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep nüfusunun yüzde 80'inin kent merkezinde yaşadığını ifade ederek projenin hem çalışanlar için hem de şehir merkezinde yaşayanlar için önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Gül, Gaziray ile kentte 25 kilometrelik raylı sistem olacağını belirtti.

FATMA ŞAHİN: BİZİM ŞEHRİMİZ ÇALIŞMAK ZORUNDA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada ülke ve şehirler için raylı sistemlerin önemine değinerek, “CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaşımda önemli projeleri hayata geçirildi. Gazi şehrin en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım. Büyükşehirlerde çok büyük ulaşım yatırımları yapmak ve demir yolu ağını güçlendirmek gerekiyor.

  • Ecdat 100 yıl önce yapmış, şimdi biz de torunlarımıza bırakacağımız çok önemli bir mirası tamamlamış olduk. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonucunu bugün alıyoruz, 5 Kasım'da açılışını yapacağız. Biz işçi şehriyiz, bizim şehrimiz çalışmak zorunda. Küçük sanayi ve organize arasında çalışanımız konforla, güvenle, sağlıkla işine gidip evine huzurla döneceği bir altyapıyı inşa etmiş olduk” dedi.
İlkel bir apartman gibi

İlkel bir apartman gibi

Dört bin yıl önce sığınmak için yapılmış.
10 adet Togg alacaklar

10 adet Togg alacaklar

​Belediye meclis toplantısında karar verdiler.
Dünyadasöz sahibi konuma geldik

Dünyada
söz sahibi konuma geldik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​İçişleri'nden uyuşturucu ile mücadele açıklaması.

​Rusya'nın başkenti Moskova'da kafe yangını.
Fatsa'nın ilk<br>kadın dolmuş şoförü

Fatsa'nın ilk
kadın dolmuş şoförü

​Eşinin elinden dolmuşu aldı erkeklere taş çıkartıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kiev'e gitti.

Fed'ten ​ABD için kritik enflasyon uyarısı.

​Putin doğalgazı kesince yaptırımları kaldırdılar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

​Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı var.

​Türkiye'de geliştirilen tüm parçaların Togg ile birlikte üretilecek.

Musk şirketler ve kongre arasında sıkıştı.

'Nasıl olsa bir şey olmuyor' algısına yol açmış olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.