Gaziler Günü’nde atama heyecanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’ndaki atama töreninde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede önemli bir şeref olduğunu belirtti. Selçuk, “Gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın, ailelerimizin de Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Atama törenini böyle bir günde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Bakan Selçuk kura butonuna atama bekleyenler ve aileleri ile birlikte bastı.

45 YAŞ ÜSTÜNE İSTİHDAM HAKKI

Atamaları yıl içinde sürekli yapmaya başladıklarını vurgulayan Selçuk, “Şehit yakınlarımızın bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de hak tanıdık. Ayrıca hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor” dedi.

SONUÇLAR RESMİ SİTEDE YAYIMLANDI

Bakan Selçuk, hükümetleri dönemlerinde artan istihdam hakkıyla beraber 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayıyı bin 619’a ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu. Atama sonuçları www.dpb.gov.tr sitesinde yayımlandı.