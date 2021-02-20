Gündem Gaziosmanpaşada bir baba 2 oğlunu bacağından vurdu
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Gaziosmanpaşa’da bir baba 2 oğlunu bacağından vurdu

Gaziosmanpaşa’da bir baba 2 oğlunu bacağından vurdu

Gaziosmanpaşa’da bir baba , 2 oğlunu tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen saldırgan baba gözaltına alınırken, oğulları hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Çocuklarını vuran baba gözaltına alındı.
Çocuklarını vuran baba gözaltına alındı.

Kısıtlama saatinde evde ailesiyle oturan Nizamettin Güneş(65), oğulları Kartal Güneş(27) ve Doğan Güneş’le(32) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Nizamettin Güneş evde bulunan ruhsatsız tabancayla oğullarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Doğan Güneş ve Kartal Güneş bacaklarından yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri kendini eve kilitleyen saldırgan babayı uzun uğraşların ardından gözaltına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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