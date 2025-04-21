Gaziosmanpaşa'da gecekondu alevler içinde kaldı

"Ben babamla evde yatıyorum. Tanımadığım 4-5 tane çocuk sabah saat 05.00 sıralarında duvardan atlayıp buraya girmişler. Ne içtiklerini bilmiyorum. Her seferinde geldiklerinde kovalıyorum. ‘Gidin, gelmeyin, girmeyin buraya diyorum.' Bizim devletimizden başka kimsemiz yok. Sabah saatlerinde sesler duyduk. Kalktığımda, ‘Baba, sesler geliyor. Kapıyı aç. Ne oluyor böyle?' dedim. Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar. Evin içi dehşet bir şekilde yandı. İtfaiye geldi. Evi zor söndürdüler. Evim yandı. Eşyalarım ve hiçbir şeyim kalmadı. Ben çalışmıyorum. Babam yüzde 80 engelli, ben babama bakıyorum"