Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, Karayolları Mahallesi Hekimsuyu Caddesi ile Galeri Caddesi kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta Hekimsuyu Caddesi’nde seyir halinde olan Enes K. idaresindeki 34 DN 4069 plakalı Eminönü seferini yapan 399C hat numaralı özel halk otobüsü, Galeri Caddesi’nden gelen 34 FU 2728 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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112 Acil Servis ekiplerince yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolculara ilk müdahale yapıldı

Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç karşı yönde duran Cevdet Çakaloğlu idaresindeki 34 UAF 94 plakalı kamyonete vurdu. Kazada ticari araçtaki ve özel halk otobüsündeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı yolculara ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri alarak kazaya karışan araçları kaldırıp yolu açtı.

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Çarpışmanın etkisiyle camları tuz buz olan özel halk otobüsündeki yolculardan Ergin Düz, “Ben öndeydim şoför biraz hızlı kullanıyordu. Gelen araçta da hata vardı. Birden çıkınca önüne araba da vurdu. Kolumda sıkıntı var. Direğe tutununca kolum da çıkmış” dedi.

. Kaza esnasında otobüsün içindeki yolcular savruldu 4 kişi yaralandı.

“İnsanlar pilav gibi üst üste yığıldı”

Kaza esnasında otobüsün içindeki yolcuların savrulduğunu ifade eden Turan Kılıç, “Otobüs normal gitmesi gerekiyorken bence hızlıydı. Bir anda alabora oldu ne olduğunu anlayamadık. İnsanlar pilav gibi üst üste yığıldı. Benim yanımda yaşlı bir kadın vardı onu ben tuttum. Kolum ağrıyor dedi ambulans aldı onu” diye konuştu.

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Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Cevdet Çakaloğlu ise “Ben oradan geliyordum. Otobüs yukarıdan geliyordu. Ticari araç da buradan geçiyordu. Otobüs kimse geçmesin diye korna çaldı. Ben durdum ama ticari duramadı. Ticariye çarptı o da geldi bana vurdu” şeklinde konuştu.