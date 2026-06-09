Gaziosmanpaşa'da tramvay trafosunda yangın: T4 hattı seferleri durduruldu

Gaziosmanpaşa'da T4 tramvay hattındaki elekrik trafosundan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri olası patlama riskine karşı yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Trafoda çıkan yangın nedeniyle T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler durduruldu. Tramvayda mahsur kalan yolcular araçlardan inerek rayların üzerinde yürümeye başladı. İş çıkış saati olması nedeniyle de tramvay istasyonlarında yoğunluk oluştu.