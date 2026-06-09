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Gaziosmanpaşa'da tramvay trafosunda yangın: T4 hattı seferleri durduruldu

Gaziosmanpaşa'da tramvay trafosunda yangın: T4 hattı seferleri durduruldu

21:539/06/2026, Salı
DHA
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Gaziosmanpaşa’da trafoda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu
Gaziosmanpaşa’da trafoda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu

Gaziosmanpaşa'da T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olası patlama riskine karşı yol trafiğe kapatılırken, yangın nedeniyle durdurulan tramvay seferleri sonrası yolcular raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı. İş çıkış saatinde yaşanan arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Gaziosmanpaşa'da T4 tramvay hattındaki elekrik trafosundan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri olası patlama riskine karşı yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Trafoda çıkan yangın nedeniyle T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler durduruldu. Tramvayda mahsur kalan yolcular araçlardan inerek rayların üzerinde yürümeye başladı. İş çıkış saati olması nedeniyle de tramvay istasyonlarında yoğunluk oluştu.

"Ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir"

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada,
"T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapılmaktadır. Şehitlik-Kiptaş istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir"
ifadeleri kullanıldı.




#Tramvay
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#Gaziosmanpaşa
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